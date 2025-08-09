Блогер Настя Ивлеева попала в базу украинского сайта «Миротворец»*
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные ресурса.
Согласно информации на сайте, личные данные Ивлеевой были опубликованы в открытом доступе в феврале 2019 года за посещение Крыма. Создатели «Миротворца»* также обвинили ее в посещении Мариуполя в 2024 году.
Напомним, сайт «Миротворец»* позиционирует себя как «проект по установлению лиц, угрожающих национальной безопасности Украины». В «черные списки» регулярно попадают российские артисты, журналисты и политики. Например, недавно в них оказались певицы Анна Асти и Надежда Кадышева.
*Признан экстремистским и запрещен в РФ
**Владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ
