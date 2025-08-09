Блогер Настя Ивлеева попала в базу украинского сайта «Миротворец»*

09 августа 2025, 08:03

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм**/_agentgirl_)

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева внесена в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные ресурса.