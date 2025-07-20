Надежда Кадышева попала в базу украинского сайта «Миротворец»*
Народная артистка России Надежда Кадышева попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Информация об этом размещена на самом портале.
В данных списках Кадышева находится с 2017 года. Ее обвинили в нарушении пересечения границы Украины для проведения концертов в Крыму.
В базу сайта «Миротворец»* регулярно попадают российские деятели культуры и политики. К примеру, там находится Николай Басков. К тому же артиста объявили в розыск на Украине по решению Службы Безопасности страны.
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