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Надежда Кадышева попала в базу украинского сайта «Миротворец»*

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Народная артистка России Надежда Кадышева попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Информация об этом размещена на самом портале.



В данных списках Кадышева находится с 2017 года. Ее обвинили в нарушении пересечения границы Украины для проведения концертов в Крыму.

В базу сайта «Миротворец»* регулярно попадают российские деятели культуры и политики. К примеру, там находится Николай Басков. К тому же артиста объявили в розыск на Украине по решению Службы Безопасности страны.

Иван Мусатов

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