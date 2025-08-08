Анна Асти внесена в базу украинского сайта «Миротворец» за получение гражданства РФ
Российская певица Анна Дзюба (сценический псевдоним — Анна Асти) внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Основанием стало получение ею гражданства России, подтвердили ТАСС данные ресурса.
Согласно информации на сайте «Миротворца», личные данные артистки зафиксированы в базе с октября 2023 года. Ресурс, созданный в 2014 году, позиционирует себя как «проект по установлению лиц, угрожающих национальной безопасности Украины».
В открытом доступе опубликованы ФИО певицы, дата рождения и гражданство. «Миротворец» известен внесением в «чёрные списки» журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, либо «вызвавших негативную оценку авторов сайта».
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
