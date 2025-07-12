Шеф-повар Константин Ивлев внесен в базу украинского сайта «Миротворец»*
Российский шеф-повар Константин Ивлев был внесет в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС.
Ивлева внесли туда в 2021 году за посещение Крыма. Стоит отметить, что на сайте числится и телеведущая Юлия Высоцкая, которая является ведущей передачи «Едим дома».
Сайт «Миротворец»* был создан еще в 2014 году. На нем публикуют персональные данные тех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. На данный момент в базе ресурса находятся многие политические и культурные деятели. К тому же туда попадают и артисты. Как правило, это те, кто посещал Крым и Донбасс или каким-то другим образом вызвал негатив у авторов сайта.
Недавно сообщалось о внесении в «Миротворец»* актрисы Светланы Ходченковой, блогера Влада Бумага и режиссера Сарика Андреасяна.
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