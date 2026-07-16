Блогер Настя Ивлеева высказалась о предательстве после её «отмены»
Ивлеева призналась, что потеряла многих друзей, но обрела главное — семью
Настя Ивлеева откровенно рассказала в соцсетях, как пережила период после «отмены», последовавшей за скандальной вечеринкой.
Отвечая на вопросы подписчиков, блогер призналась, что многие медийные знакомые отвернулись от неё, однако она не стала искать виноватых и задаваться вопросом, почему всё произошло именно с ней.
«Ни разу не задавала вопрос: "За что так со мной?!" Жизнь есть жизнь. В любом случае — всё к лучшему. Я это поняла однозначно. И тысячу раз я бы выбрала десяткам людей, которые были в жизни, одного человека — это моего мужа. Ни один этот десяток не сравнится с этим потрясающим и великим человеком. Я уверена, что любима Богом, и благодарна ему за всё», — поделилась Ивлеева.По словам блогера, после произошедшего её больше всего беспокоило, как максимально безопасно пройти через кризис и защитить своих близких. Она призналась, что пережить момент, когда «в один миг лишаешься всего», было крайне тяжело.
Несмотря на это, Ивлеева считает, что справиться с ситуацией ей помогло смирение. Сейчас, по её словам, она полностью довольна своей спокойной жизнью, не стремится вернуть прошлое и с благодарностью относится к тем переменам, которые произошли в её судьбе.