Блогер Настя Ивлеева высказалась о предательстве после её «отмены»

16 июля 2026, 11:18

Ивлеева призналась, что потеряла многих друзей, но обрела главное — семью

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева откровенно рассказала в соцсетях, как пережила период после «отмены», последовавшей за скандальной вечеринкой.





Отвечая на вопросы подписчиков, блогер призналась, что многие медийные знакомые отвернулись от неё, однако она не стала искать виноватых и задаваться вопросом, почему всё произошло именно с ней.





«Ни разу не задавала вопрос: "За что так со мной?!" Жизнь есть жизнь. В любом случае — всё к лучшему. Я это поняла однозначно. И тысячу раз я бы выбрала десяткам людей, которые были в жизни, одного человека — это моего мужа. Ни один этот десяток не сравнится с этим потрясающим и великим человеком. Я уверена, что любима Богом, и благодарна ему за всё», — поделилась Ивлеева.