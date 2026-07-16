«Не знала, что он такое чудовище»: Саша Черно обвинила Оганесяна в избиении их общего сына

16 июля 2026, 05:35

Экс-участница «Дома-2» Черно обвинила Оганесяна в избиении их сына

Саша Черно (Фото: Instagram* / @sasha_cherno_official93)

Бывшая участница телепроекта «Дом‑2» Саша Черно публично обвинила своего экс‑супруга Иосифа Оганесяна в домашнем насилии, в том числе в жестоком обращении с их общим сыном Стефаном. Об этом она написала в личном блоге.





Девушка призналась, что долгое время старалась сглаживать и скрывать негативные стороны поведения бывшего мужа. По словам Черно, она не осознавала в полной мере степень жестокости Оганесяна, пока не взглянула на ситуацию под другим углом.



«Я не знала, что он такое чудовище. Он жесток в том числе и по отношению к Стефану. Он бил его, грубил, шутки свои тупые использовал, абьюзил его! Я всю жизнь прикрывала его. Его измены, поднятие рук, абьюз, то, как он доводил меня», — поделилась блогер.