«Не знала, что он такое чудовище»: Саша Черно обвинила Оганесяна в избиении их общего сына
Экс-участница «Дома-2» Черно обвинила Оганесяна в избиении их сына
Бывшая участница телепроекта «Дом‑2» Саша Черно публично обвинила своего экс‑супруга Иосифа Оганесяна в домашнем насилии, в том числе в жестоком обращении с их общим сыном Стефаном. Об этом она написала в личном блоге.
Девушка призналась, что долгое время старалась сглаживать и скрывать негативные стороны поведения бывшего мужа. По словам Черно, она не осознавала в полной мере степень жестокости Оганесяна, пока не взглянула на ситуацию под другим углом.
«Я не знала, что он такое чудовище. Он жесток в том числе и по отношению к Стефану. Он бил его, грубил, шутки свои тупые использовал, абьюзил его! Я всю жизнь прикрывала его. Его измены, поднятие рук, абьюз, то, как он доводил меня», — поделилась блогер.
Сейчас, по утверждению Черно, Оганесян манипулирует ребёнком, используя его как рычаг давления. Она полагает, что любые критические высказывания в адрес отца могут обернуться для неё ограничениями в общении с сыном.