Журналисты узнали о премиальных апартаментах Решетовой в центре Дубая
В 2023-м году Анастасия Решетова приобрела недвижимость в центре Дубая, но тщательно скрывала эту покупку. Подробности сделки выяснило издание Super.
По сведениям инсайдера, речь идёт об однокомнатной квартире в премиальном комплексе The St. Regis Residences, который сейчас находится на стадии строительства. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026 года. Цена сделки составила 2 412 888 дирхамов — примерно 55 миллионов рублей.
Покупка включает не только жильё. Из окон апартаментов будут открываться виды на Бурдж‑Халифу, фонтан Дубай и здание оперы. В распоряжении Решетовой также окажутся ландшафтный бассейн с зонами отдыха, фитнес‑центр и СПА. Кроме того, локация отличается развитой инфраструктурой — рядом расположен торговый центр Dubai Mall, а неподалёку протянулся бульвар с ресторанами.
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