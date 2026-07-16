Журналисты узнали о премиальных апартаментах Решетовой в центре Дубая

16 июля 2026, 05:20

Super: модель Решетова купила в Дубае апартаменты за 55 млн рублей

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

В 2023-м году Анастасия Решетова приобрела недвижимость в центре Дубая, но тщательно скрывала эту покупку. Подробности сделки выяснило издание Super.