Блогер Наталья Бердникова потратила 200 тыс. рублей салоне красоты из-за некачественной процедуры

Наталья Бердникова (Фото: Instagram* / @gensyxa)

Блогер Наталья Бердникова, известная в сети под именем Генсуха, рассказала подписчикам о дорогостоящем визите в салон красоты. По её словам, она потратила 200 тысяч рублей, чтобы устранить последствия неудачного наращивания волос. Видео с результатом процедуры девушка опубликовала в своём Telegram-канале.



Бердникова призналась, что причиной визита стал неудачный опыт с «топ-мастером», после которого ей пришлось серьёзно восстанавливать волосы.

«Если вы расстраиваетесь, не грустите. У меня -200 тысяч из-за неправильно нарощенных волос и криворукого "топ-мастера"», — написала блогерша в публикации.
Ранее Генсуха также делилась неприятностями, которые с ней произошли за границей — по её словам, в Европе её ограбили, лишив телефона и банковской карты.

