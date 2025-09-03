Блогер Наталья Бердникова потратила 200 тыс. рублей салоне красоты из-за некачественной процедуры

03 сентября 2025, 21:19

Генсуха заплатила ₽200 тыс. за восстановление волос после неудачного наращивания

Наталья Бердникова (Фото: Instagram* / @gensyxa)

Блогер Наталья Бердникова, известная в сети под именем Генсуха, рассказала подписчикам о дорогостоящем визите в салон красоты. По её словам, она потратила 200 тысяч рублей, чтобы устранить последствия неудачного наращивания волос. Видео с результатом процедуры девушка опубликовала в своём Telegram-канале.





Бердникова призналась, что причиной визита стал неудачный опыт с «топ-мастером», после которого ей пришлось серьёзно восстанавливать волосы.





«Если вы расстраиваетесь, не грустите. У меня -200 тысяч из-за неправильно нарощенных волос и криворукого "топ-мастера"», — написала блогерша в публикации.