«Талантливые люди встретились»: Тёща Алексея Воробьёва высказалась об артисте

03 сентября 2025, 20:46

Алексей Воробьёв вышел в свет с тёщей и рассказал о счастье с Аидой Гарифуллиной

Алексей Воробьёв (Фото: ВКонтакте @alexeyvorobyov)

Алексей Воробьёв посетил премьеру фильма «Сказки тёмного леса. Ворожея» в сопровождении тёщи. На мероприятии артист публично высказался о своей семье. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Воробьёв заявил, что считает большую удачу встречу со своей супругой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Он отметил, что именно это событие заставило его поверить в сказку и настоящее счастье. Певец подчеркнул, что ценит свою семью и испытывает чувство благодарности.



Со своей стороны, тёща артиста также дала ему положительную характеристику.

«Он необыкновенный. Очень добрый, весёлый. Самое главное — он очень талантливый. Получилось, что два талантливых человека встретились», — заявила тёща артиста.