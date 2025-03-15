Блогер Наталья Краснова пережила выкидыш

Наталья Краснова (Фото: Инстаграм* @krasnovanatasha)
Наталья Краснова стала гостьей выпуска RuTube-шоу «Не Пруст», где ей пришлось ответить на откровенные вопросы. 44-летняя блогер призналась, что пережила потерю ребенка год назад.
«Год назад у меня произошёл выкидыш… Я ревела, наверное, с переменным успехом месяц», — поделилась Наталья.
Стоит отметить, что об этой трагедии Краснова никому не рассказывала.
Напомним, летом 2023 года Наталья Краснова вышла замуж в четвертый раз. Звезда решила сыграть свадьбу спустя год после третьего развода.
Читайте также:
Оставил след в искусстве и всю жизнь любил только одну женщину: каким был Александр Ширвиндт
Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы
Ани Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова