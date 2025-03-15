Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы

Певица Алекса (Александра Чвикова) объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях с черно-белой свадебной фотографией. Торжество состоялось год назад. Чвикова также добавила, что не будет комментировать ситуацию.