Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)
Певица Алекса (Александра Чвикова) объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях с черно-белой свадебной фотографией. Торжество состоялось год назад. Чвикова также добавила, что не будет комментировать ситуацию.
«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — написала Алекса.Пользователи поддержали артистку, написав, что все наладится.
«С самого начала чувствовала, что это не ваш мужчина»; «Как браки быстро заканчиваются»; «Все наладится, все будет хорошо», — написали юзеры.Ранее сообщалось, куда переехала Алекса.
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