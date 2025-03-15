Ани Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем

Ани Лорак с мужем (Фото: Инстаграм* @anilorak)
13 марта стало известно, что Ани Лорак вышла замуж за испанца, инструктора по йоге Исаака Виджраку. Примечательно, что свадебная церемония прошла 14 февраля на Мальдивах.
«Наверное, самый важный шаг в моей жизни. Мы оба сказали "да" от всей души. Это незабываемые моменты, которые оставили вечный след в моей душе. Я просто хочу, чтобы моя мама была здесь и видела своими глазами, как ее мечта сбылась… Я люблю тебя, Ани!» — писал Исаак в личном блоге.
Исполнительницу продолжают поздравлять с этим счастливым событием не только фанаты, но и многочисленные коллеги по шоу-бизнесу. В комментариях под свадебной фотографией в блоге артистки свои поздравления оставили Игорь Крутой, Катя Лель, Люся Чеботина и другие.
Ани Лорак поблагодарила их за теплые слова. Стоит отметить, что певица старалась ответить каждому.
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Певица Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаак Виджраку
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Екатерина Коршунова