Ани Лорак обратилась к коллегам по шоу-бизнесу после новости о свадьбе с испанцем

Жена Влада Соколовского Ангелина Суркова встревожила фанатов словами о душевной боли и намекнула на тяжелый период в жизни. Она призналась в соцсетях, что, возможно, жила в иллюзиях, которые рухнули, столкнувшись с реальностью.