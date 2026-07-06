Блогер Оксана Самойлова закрыла налоговую задолженность, которая росла несколько месяцев
Оксана Самойлова полностью погасила задолженность перед налоговой службой, которая ранее достигала более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По данным издания, сумма долга блогера составляла 4 005 239 рублей. При этом задолженность формировалась постепенно: изначально она была сравнительно небольшой — около 100 тысяч рублей, однако со временем увеличивалась. Теперь, как отмечается, финансовые обязательства полностью закрыты.
Ранее долг Самойловой продолжал расти, привлекая внимание общественности. Сейчас же ситуация урегулирована, и блогер избавилась от налоговой задолженности.
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