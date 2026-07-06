Семья Яниса Тиммы намерена подать иск к Анне Седоковой из-за её заявлений

06 июля 2026, 14:08

Родные Яниса Тиммы обвинили Анну Седокову во лжи и готовят иск о защите чести

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Семья Яниса Тиммы намерена обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в отношении Анны Седоковой. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат родственников баскетболиста Маргарита Гаврилова.





По словам юриста, поводом для будущего иска стали публичные заявления певицы, в которых она обвинила покойного спортсмена в домашнем насилии. Представитель семьи категорически отвергла эти обвинения.





«Это ложь от первого и до последнего слова! Мы должны сосредоточить все силы на судебном процессе по имуществу, а вот после него мы непременно будем обращаться с иском о защите чести! Главное — не обескровить финансово!» — заявила Гаврилова.