«Нужно делать вид, что всё отлично»: Оксана Самойлова сделала тревожное заявление
Оксана Самойлова призналась, что переживает тяжёлый период
Оксана Самойлова призналась подписчикам, что переживает непростой период в своей жизни. О своих переживаниях блогер рассказала в сторис, отметив, что внешне старается сохранять спокойствие, хотя на самом деле ей сейчас нелегко.
По словам Самойловой, ей приходится продолжать работать и делать вид, что всё в порядке, несмотря на внутренние переживания.
«Нужно делать вид, что всё отлично, работать работу... Работа мечты, но не жизнь мечты», — написала Оксана.При этом блогер не стала раскрывать, что именно произошло. Она лишь отметила, что ещё несколько дней назад даже не предполагала, что окажется в такой ситуации.
Ранее Самойлова рассказывала, что внимательно следит за всем, что пишут о ней в СМИ. По её словам, после каждого важного события в семье она специально делает паузу, чтобы посмотреть, как происходящее освещают журналисты. Блогер также признавалась, что читает все публикации о себе и даже установила телевизоры в каждой комнате дома, чтобы в любой момент быть в курсе новостей.