«Нужно делать вид, что всё отлично»: Оксана Самойлова сделала тревожное заявление

06 июля 2026, 14:47

Оксана Самойлова призналась, что переживает тяжёлый период

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова призналась подписчикам, что переживает непростой период в своей жизни. О своих переживаниях блогер рассказала в сторис, отметив, что внешне старается сохранять спокойствие, хотя на самом деле ей сейчас нелегко.





По словам Самойловой, ей приходится продолжать работать и делать вид, что всё в порядке, несмотря на внутренние переживания.





«Нужно делать вид, что всё отлично, работать работу... Работа мечты, но не жизнь мечты», — написала Оксана.