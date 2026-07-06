«Худеет не там, где надо»: Ксения Бородина пожаловалась на результаты похудения

06 июля 2026, 14:43

Ксения Бородина призналась, что после похудения её расстроили изменения фигуры

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что, несмотря на заметное похудение, результат её полностью не устраивает. По словам телеведущей, организм начал терять объёмы совсем не в тех местах, где ей хотелось бы.





В личном блоге звезда призналась, что больше всего изменения затронули ноги и ягодицы, хотя именно эти части тела её никогда особенно не беспокоили.





«Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно?! У меня это ноги, а мне вот ноги не надо, и жопку тоже оставьте… Там посередине есть часть, убираем ее. Благо есть прессотерапия, хоть эти отеки дурацкие убираем», — поделилась Бородина.