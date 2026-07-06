«Худеет не там, где надо»: Ксения Бородина пожаловалась на результаты похудения
Ксения Бородина призналась, что после похудения её расстроили изменения фигуры
Ксения Бородина рассказала подписчикам, что, несмотря на заметное похудение, результат её полностью не устраивает. По словам телеведущей, организм начал терять объёмы совсем не в тех местах, где ей хотелось бы.
В личном блоге звезда призналась, что больше всего изменения затронули ноги и ягодицы, хотя именно эти части тела её никогда особенно не беспокоили.
«Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно?! У меня это ноги, а мне вот ноги не надо, и жопку тоже оставьте… Там посередине есть часть, убираем ее. Благо есть прессотерапия, хоть эти отеки дурацкие убираем», — поделилась Бородина.Телеведущая отметила, что справляться с отёками ей помогает прессотерапия, однако вопрос распределения объёмов во время похудения по-прежнему остаётся для неё актуальным.
Ранее Ксения уже рассказывала, что после отказа от алкоголя и сигарет неожиданно столкнулась с набором лишнего веса. По словам Бородиной, она рассчитывала, что отказ от вредных привычек поможет быстрее прийти в форму, однако организм отреагировал иначе, и ей пришлось уделить ещё больше внимания своему питанию и тренировкам.