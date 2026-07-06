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«Худеет не там, где надо»: Ксения Бородина пожаловалась на результаты похудения

Ксения Бородина призналась, что после похудения её расстроили изменения фигуры
Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина рассказала подписчикам, что, несмотря на заметное похудение, результат её полностью не устраивает. По словам телеведущей, организм начал терять объёмы совсем не в тех местах, где ей хотелось бы.



В личном блоге звезда призналась, что больше всего изменения затронули ноги и ягодицы, хотя именно эти части тела её никогда особенно не беспокоили.

«Вот почему, когда ты худеешь, худеет именно то, что тебе меньше всего нужно?! У меня это ноги, а мне вот ноги не надо, и жопку тоже оставьте… Там посередине есть часть, убираем ее. Благо есть прессотерапия, хоть эти отеки дурацкие убираем», — поделилась Бородина.
Телеведущая отметила, что справляться с отёками ей помогает прессотерапия, однако вопрос распределения объёмов во время похудения по-прежнему остаётся для неё актуальным.

Ранее Ксения уже рассказывала, что после отказа от алкоголя и сигарет неожиданно столкнулась с набором лишнего веса. По словам Бородиной, она рассчитывала, что отказ от вредных привычек поможет быстрее прийти в форму, однако организм отреагировал иначе, и ей пришлось уделить ещё больше внимания своему питанию и тренировкам.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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