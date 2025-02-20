Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»

Магнус Карлсен в «запретных джинсах» (Фото: скриншот фото продажи товара на eBay)
Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион джинсы, из-за которых был дисквалифицирован на чемпионате мира по рапиду. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Сумма, за которую будут проданы «запретные/запрещенные джинсы», будет направлена на благотворительность, указал Карлсен. На данный момент цена, не включающая в себя транспортировку товара, составляет US $7,600.00, т.е. около 681 000 рублей.
Идею аукциона ранее поддержал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Скандальный инцидент произошел в 2024 году: Карлсен отказался сменить джинсы на классические брюки, нарушив дресс-код FIDE.
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул в матче против Непомнящего, но остается пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.
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Идею аукциона ранее поддержал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь», — шутливо написал Карлсен.
Фото: скриншот соцсети X Карлсена, где тот рекламирует «запретные джинсы»
Скандальный инцидент произошел в 2024 году: Карлсен отказался сменить джинсы на классические брюки, нарушив дресс-код FIDE.
«Я крайне устал от ФИДЕ. Хватит. Больше не хочу иметь с ними ничего общего», — заявил Карлсен после своей дисквалификации.После его заявления о бойкоте турниров организации президент FIDE Аркадий Дворкович смягчил правила для чемпионата по блицу, где норвежец позже разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.
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Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам и лидер мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать титул в матче против Непомнящего, но остается пятикратным чемпионом мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.
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Мария Моисеева