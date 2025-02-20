53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе

Фото: iStock/Five Buck Photos
В США арестовали 53-летнюю помощницу учителя Мэри Стронг из округа Нез-Перс (штат Айдахо) за совращение ученика. Об этом сообщает телеканал KHQ-TV.
Расследование началось 14 февраля после того, как полиция получила фотографию, на которой женщина запечатлена с подростком в «компрометирующей позе» — неоспоримое доказательство преступления.
Школьник рассказал, что обменивался со Стронг откровенными снимками в мессенджере. По его словам, 4 февраля она осталась с ним наедине в классе, где они занялись сексом. Сначала женщина отрицала обвинения, но после предъявления доказательств признала факт переписки, сославшись на алкогольное опьянение. Мол, вела подобное общение с фото сексуального характера лишь «под градусом».
Первое слушание по делу состоялось 18 февраля, но информация о заключении под стражу не уточняется. Дело в процессе.
Ранее сообщалось, что в Миссури учительницу математики приговорили к четырем годам тюрьмы за схожее преступление: она переспала с учеником, которому было 16 лет. Правда, учительница и сама была довольно молодой, в отличие от дела Мэри Стронг.
Читайте также:
Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»
Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса
Apple представила iPhone 16e: в России уже оценили его характеристики и открыли предзаказы
Школьник рассказал, что обменивался со Стронг откровенными снимками в мессенджере. По его словам, 4 февраля она осталась с ним наедине в классе, где они занялись сексом. Сначала женщина отрицала обвинения, но после предъявления доказательств признала факт переписки, сославшись на алкогольное опьянение. Мол, вела подобное общение с фото сексуального характера лишь «под градусом».
Первое слушание по делу состоялось 18 февраля, но информация о заключении под стражу не уточняется. Дело в процессе.
Ранее сообщалось, что в Миссури учительницу математики приговорили к четырем годам тюрьмы за схожее преступление: она переспала с учеником, которому было 16 лет. Правда, учительница и сама была довольно молодой, в отличие от дела Мэри Стронг.
Читайте также:
Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»
Внучка бывшего мэра Самары Тархова, убившая его ради имущества, перестала говорить из-за стресса
Apple представила iPhone 16e: в России уже оценили его характеристики и открыли предзаказы
Мария Моисеева