Блогер Поздняков признался, что инсценировав своё убийство

30 октября 2025, 17:41

Фото: iStock/nixki

Блогер Владислав Поздняков заявил, что слухи о его убийстве не соответствуют действительности — он не погиб и в него никто не стрелял. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Поздняков признался, что инсценировал собственную «смерть» ради эффекта и внимания подписчиков.