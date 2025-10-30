Блогер Поздняков признался, что инсценировав своё убийство
Блогер Владислав Поздняков заявил, что слухи о его убийстве не соответствуют действительности — он не погиб и в него никто не стрелял. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Поздняков признался, что инсценировал собственную «смерть» ради эффекта и внимания подписчиков.
Поздняков признался, что инсценировал собственную «смерть» ради эффекта и внимания подписчиков. По его словам, в условиях дефицита громких новостных поводов аудитория требует всё более шокирующих сюжетов, и он решил «дать подписчикам дофамин», поставив сцену с собственной гибелью.
Блогер охарактеризовал такой приём как элемент мастерства администраторов каналов по привлечению внимания.
