Актрису Аглаю Тарасову тайно вывезли из здания суда на чёрном BMW

30 октября 2025, 17:40

Для Аглаи Тарасовой организовали тайный въезд и выезд из Домодедовского суда

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Актрису Аглаю Тарасову тайно вывезли из здания Домодедовского суда. В этот день там начался процесс по делу звезды фильма «Холоп-2». Подробности сообщает Kp.ru.