Актрису Аглаю Тарасову тайно вывезли из здания суда на чёрном BMW
Актрису Аглаю Тарасову тайно вывезли из здания Домодедовского суда. В этот день там начался процесс по делу звезды фильма «Холоп-2». Подробности сообщает Kp.ru.
Тарасова прибыла на заседание скрытно. Для её автомобиля открыли ворота служебной стоянки суда. Актриса прошла мимо репортёров, опустив лицо. На ней были солнцезащитные очки.
Суд не допустил журналистов в зал заседания. Съёмку фигурантки разрешили только в тот момент, когда судья зачитывала решение о продлении меры пресечения. После суда Аглаю и её адвоката вывели через территорию соседнего отдела полиции. Автомобиль BMW ожидал актрису на другой служебной стоянке.
Напомним, что Домодедовский суд продлил Аглае Тарасовой запрет на выход из дома в ночное время. Мера пресечения в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков будет действовать до 24 января.
