«Просто пропал»: Стало известно, чем закончился звонок главы ФПБК Геннадию Хазанову

30 октября 2025, 16:52

Геннадий Хазанов отказался от интервью для подкаста Виталия Бородина

Геннадий Хазанов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что позвонил артисту Геннадию Хазанову и пригласил его в свой подкаст. Подробностями разговора руководитель ФПБК поделился в своём Telegram-канале.





По словам Бородина, Геннадий Викторович отказался от интервью и сослался на занятость.

«Я созвонился с Геннадием Хазановым и пригласил его в свой подкаст... В ходе разговора Хазанов начал заминаться, говорить об отсутствии времени в графике и в итоге просто пропал», — сообщил глава ФПБК.

