«Просто пропал»: Стало известно, чем закончился звонок главы ФПБК Геннадию Хазанову
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что позвонил артисту Геннадию Хазанову и пригласил его в свой подкаст. Подробностями разговора руководитель ФПБК поделился в своём Telegram-канале.
По словам Бородина, Геннадий Викторович отказался от интервью и сослался на занятость.
«Я созвонился с Геннадием Хазановым и пригласил его в свой подкаст... В ходе разговора Хазанов начал заминаться, говорить об отсутствии времени в графике и в итоге просто пропал», — сообщил глава ФПБК.Бородин уточнил, что планировал спросить у артиста, на какие средства тот приобрёл недвижимость, а также высказать сомнения в источниках его доходов. Кроме того, политика интересовала позиция Хазанова по поводу получения второго гражданства. Руководитель ФПБК предположил, что эти вопросы могли бы вызвать у актёра затруднение.
Ранее Виталий Бородин призвал лишить Геннадия Хазанова должности в театре.