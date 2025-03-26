Блогер София Стужук родила пятого ребёнка дома в надувном бассейне

София Стужук (Фото: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)
Известный блогер София Стужук сообщила о пополнении в её и так многодетной семье. Своего пятого ребёнка звезда социальных сетей родила дома, использовав при этом детский надувной бассейн.
Медики крайне негативно относятся к так называемым «домашним родам», ведь порой в отсутствие контроля со стороны профессиональных акушеров либо без надлежащего оборудования что-то может пойти не так. Однако Софию всё это, по всей видимости, мало тревожит. О процессе очередных родов в наполовину заполненном водой надувном бассейне 29-летняя многодетная мама в подробностях рассказала в своём личном блоге.
София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)
К счастью, всё прошло хорошо и в настоящее время мать теперь уже пятерых детей отходит от пережитого и прочувствованного. Старшие дети были в школе, когда малыш появился на свет, а вот младшая дочь смогла первой поздравить маленькую «лялечку». И, конечно, рядом был избранник Софии Антон Левданский, который во всём помогал и ухаживал за ней. Сейчас родители принимают многочисленные поздравления от подписчиков.
Антон Левданский и София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)
Первых троих детей София родила в браке с Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году от последствий коронавируса. Своему нынешнему возлюбленному звезда соцсетей дарит уже второго ребёнка. А ещё у неё был выкидыш, после чего она погрузилась в депрессию, скандалила с Антоном, а однажды даже подала на развод. Но потом всё как-то наладилось, София снова забеременела, а теперь в их семье уже пятеро детей и ни о каких расставаниях никто больше не вспоминает.
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София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)
«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала паническую атаку и тахикардию. Просто потому, что в этот раз очень страшно после прошлого опыта. А с утра… Слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо, сентиментально, ранимо», — призналась Стужук.
К счастью, всё прошло хорошо и в настоящее время мать теперь уже пятерых детей отходит от пережитого и прочувствованного. Старшие дети были в школе, когда малыш появился на свет, а вот младшая дочь смогла первой поздравить маленькую «лялечку». И, конечно, рядом был избранник Софии Антон Левданский, который во всём помогал и ухаживал за ней. Сейчас родители принимают многочисленные поздравления от подписчиков.
Антон Левданский и София Стужук (Кадр из видео: Телеграм @sofia_stuzhuk_official)
Первых троих детей София родила в браке с Дмитрием Стужуком, который умер в 2020 году от последствий коронавируса. Своему нынешнему возлюбленному звезда соцсетей дарит уже второго ребёнка. А ещё у неё был выкидыш, после чего она погрузилась в депрессию, скандалила с Антоном, а однажды даже подала на развод. Но потом всё как-то наладилось, София снова забеременела, а теперь в их семье уже пятеро детей и ни о каких расставаниях никто больше не вспоминает.
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