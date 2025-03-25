Певица Женя Любич раскрыла пол и имя третьего ребёнка

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)
Женя Любич раскрыла пол и имя ребёнка, которого родила дома.
На прошлой неделе певица стала многодетной матерью. Все девять месяцев Любич скрывала своё положение, продолжая при этом давать концерты. Сообщив о появлении третьего ребёнка в семье, она не раскрыла пол новорождённого. Однако сегодня в интервью VOICE певица сделала это.
Читайте также:
«Сегодня я родила!»: исполнительница хита «Russian Girl» Женя Любич стала многодетной мамой
Вечеринка с Фиксиками и куча подарков: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина отметила 2-летие дочки
Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом
«Как и первые два ребенка, мой третий появился на свет дома. Мне помогали муж и профессиональная акушерка-доула и остеопат в одном лице Ольга Чуракова. Здесь я сразу хочу оговориться, что никого и ни к чему не склоняю – это мой опыт и мой выбор, которые каждый раз требуют тщательной подготовки, включающей в себя и определенную диету, и физическую нагрузку, и регулярную баню, и, конечно, мощный психологический настрой!», – поделилась Любич.В семье певицы и её супруга, исполнительного директора концертной компании «Артлайф» Дмитрия Кончаковского, растут семилетняя дочь Анна и трёхлетний сын Александр. Теперь певица призналась, что они стали родителями ещё одного мальчика.
«Муж очень трепетно относится к сыну. В случае с нашими старшими детьми мы вместе выбирали им имена. В этот раз имя ребенку выбирал муж! И я полностью поддержала этот выбор. Решили назвать его Василием, что в переводе означает царственный!», – поделилась исполнительница хита «Russian Girl».Также Любич отметила, что не будет делать долгую паузу в карьере после третьих родов. Уже 24 мая она даст концерт в Москве, а в 28 мая – в Петербурге.
Читайте также:
«Сегодня я родила!»: исполнительница хита «Russian Girl» Женя Любич стала многодетной мамой
Вечеринка с Фиксиками и куча подарков: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина отметила 2-летие дочки
Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом
Анастасия Чинкова