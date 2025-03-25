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Певица Женя Любич раскрыла пол и имя третьего ребёнка

Певица Женя Любич призналась, что родила сына
Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)

Женя Любич раскрыла пол и имя ребёнка, которого родила дома.
На прошлой неделе певица стала многодетной матерью. Все девять месяцев Любич скрывала своё положение, продолжая при этом давать концерты. Сообщив о появлении третьего ребёнка в семье, она не раскрыла пол новорождённого. Однако сегодня в интервью VOICE певица сделала это.

«Как и первые два ребенка, мой третий появился на свет дома. Мне помогали муж и профессиональная акушерка-доула и остеопат в одном лице Ольга Чуракова. Здесь я сразу хочу оговориться, что никого и ни к чему не склоняю – это мой опыт и мой выбор, которые каждый раз требуют тщательной подготовки, включающей в себя и определенную диету, и физическую нагрузку, и регулярную баню, и, конечно, мощный психологический настрой!», – поделилась Любич.
В семье певицы и её супруга, исполнительного директора концертной компании «Артлайф» Дмитрия Кончаковского, растут семилетняя дочь Анна и трёхлетний сын Александр. Теперь певица призналась, что они стали родителями ещё одного мальчика.

«Муж очень трепетно относится к сыну. В случае с нашими старшими детьми мы вместе выбирали им имена. В этот раз имя ребенку выбирал муж! И я полностью поддержала этот выбор. Решили назвать его Василием, что в переводе означает царственный!», – поделилась исполнительница хита «Russian Girl».
Также Любич отметила, что не будет делать долгую паузу в карьере после третьих родов. Уже 24 мая она даст концерт в Москве, а в 28 мая – в Петербурге.

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Директор театра Вахтангова Крок отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым
25 марта 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок отказался от сотрудничества с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Тот должен вот-вот выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Сразу после того, как накануне, 24 марта, стало известно, что Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство артиста и его адвокатов о возможности выхода по УДО, в СМИ сразу стали высказываться предположения, какие театры могли бы предложить Ефремову сотрудничество. Крок в разговоре с изданием «Абзац» решительно отверг такую возможность.

«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. ДТП на Садовом кольце и гибель человека – это всё звенья одной цепи, следствие того, как человек опускался», — сказал режиссёр.

Кроме того, Крок добавил, что в их театре не рассматривается возможность осуществления постановок с приглашёнными актёрами, так как у них уже есть сформировавшаяся и сработавшаяся труппа. В том числе и поэтому Ефремову не стоит рассчитывать на приглашение в Театр Вахтангова.

«У нас огромная своя прекрасная труппа. Мы вообще никого не приглашаем, а уж тем более Ефремова», — заключил Кирилл Крок.

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«Альфонс или абьюзер»: Психолог объяснила разницу поведения Давы с Бузовой и Краймбрери
Психолог Кардиакос: с Бузовой Дава не мог быть главным, а с Краймбрери может
25 марта 2025, 18:50

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

Павел Воля расспросил Даву о новом статусе и надеялся узнать, кого ждет он и его супруга Мари Краймбрери. На вопросы Манукян отвечал юмористично, однако публика остановила свое внимание на фразе «Как жена скажет! Ты же знаешь, мы каблуки».
Почему с Мари Краймбрери Дава называет себя «каблуком», а в прошлых отношениях с Ольгой Бузой, по источникам СМИ, вел себя грубо и даже агрессивно?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила поведение Давы в обществе его спортивным прошлым.

«Дава — спортсмен, он добился определенных высот в спорте — это воспитало в нем волевой характер. Он переехал в Москву, и жизнь, к которой он стремился, складывалась постепенно. Он как спортсмен, как сын влиятельного отца-бизнесмена пробивался и двигался», — поделилась Кардиакос.

По ее словам, люди со спортивным прошлым часто добиваются большого успеха, потому что брать вершины, достигать целей — у них в крови.

Отношения с Бузовой


«Дава обладает некоторым пониманием семейной модели, где царит патриархат. И эту модель он переносил на отношения с Ольгой Бузовой. Он переехал в Москву, выпустил трек, который задал ему новую высоту, и тут же встретился с Олей. В его понимании он главный в семье, а с таким характером тяжело переживать, если женщина будет ему даже говорить что-то поперек», — сказала эксперт.

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Она добавила, что в моменты первого успеха эго Давы было уязвимо, и ему хотелось, чтобы им восхищались, чтобы его подбадривали и хвалили.

«Но Оля на пике своей популярности. Ей тоже нужно восхищение, она больше и больше зарабатывает, достигает. Вот здесь мужское эго, которое воспитано на семейных традициях, где главный — мужчина, может пошатнуться. И то, что мы видели в СМИ про их конфликты, о том, что Оля говорила про абьюз — это, возможно, был тот период, где Даве приходилось совмещать в себе стремление добиваться и понимание, что его женщина добилась большего, что, возможно, стоит пересмотреть модель семьи», — объяснила психолог.

По ее словам, у Давы в этот непростой период мог произойти стык с самим собой, что превратилось в злость и агрессию.


Отношения с Мари Краймбрери


Анастасия Кардиакос предположила, что в отношения с Краймбрери Дава компенсирует свою мужскую ролевую позицию.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)


«Мари обладает другой структурой характера, и сам Дава уже вырос, избавился от каких-то клише, пришел к собственному, более понятному образу. Хотя, возможно, это для него самого большой сюрприз», — отметила она.

Психолог добавила, что семью строят всегда два человека, поэтому нужно смотреть, как оба вкладываются в отношения.

Альфонс или не альфонс?


«Все-таки бэкграунд танцевального прошлого — это стать, красота, даже мужская кокетливость, которую можно принять за часть поведения альфонса. Но исходя из того, что я изучила, для него такое поведение органично, он не ощущает это как нечто зазорное, умеет отдавать и брать. Это помогает ему двигаться вперед», заключила Анастасия.

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Нонна Гришаева вышла в свет с 18-летним сыном Ильей
25 марта 2025, 18:49

Нонна Гришаева с сыном (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актриса Нонна Гришаева вышла в свет с 18-летним сыном Ильей. Они посетили премьеру сериала «Актерище» в кинотеатре «Октябрь».
Для светского мероприятия звезда отечественного кинематографа выбрала бархатные брюки и клетчатый пиджак, а дополнили образ кожаная сумка, серьги и кольцо.

Сын Гришаевой оделся проще – на нём был свитшот, из под которого выглядывала розовая рубашка, и джинсы.

Илья родился в браке Нонны с актёром и продюсером Александром Нестеровым. Пара вместе с 2006 года. Актриса рассказывала, что секрет их счастливого брака заключается в доверии и взаимопомощи. Так, супруг зачастую забирает на себя часть домашних дел из-за плотного графика жены.

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#брак
#мероприятия
#актриса
#сын
#шоу-бизнес
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«Всю беременность я рисковала умереть»: Катя Гордон откровенно рассказала о рождении сына благодаря врачебной ошибке
Катя Гордон откровенно рассказала о рождении сына благодаря врачебной ошибке
25 марта 2025, 18:21

Катя Гордон (фото: Instagram* @katyagordon)

Катя Гордон успевает быть юристом, певицей и матерью. При этом она не проходит мимо громких скандалов: защитила девушек от нападок Татьяны Брухуновой, нашла компромат на Анну Седокову после гибели Яниса Тиммы и вступилась за своего бывшего мужа, телеведущего Александра Гордона, которого обвинили в изнасиловании.
На сей раз юрист рассказала о личном в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа». Гордон поделилась, что роды давались ей непросто, а вторая беременность была очень тяжёлой.

«Оказалось, что у меня редкий диагноз – это называется приращение плаценты к матке. В общем, история в том, что мой плод опоясала моя артерия, и, чтобы его достать, нужно резануть артерию. Я знаю, что четыре (литра крови – прим. ред.) – это критически потерять. У меня почти четыре было потеряно. Фишка в том, что даже там, на ложе операционном, я устроила скандал, и меня спас и моего ребёнка только мой поганый характер», – призналась Гордон.
Адвокат вспоминала, что ей сообщили о необходимости делать аборт по протоколу. Действительно, согласно российскому законодательству, если стоит выбор между спасением жизни матери и ребёнка, предписано спасать женщину. Однако Гордон удалось настоять на своём.

В течение восьми часов знаменитость пролежала со вскрытым животом. В толпе она заметила врача-турка, которого заставила резать артерию, пообещав, что выживет. В результате, всё прошло успешно, и Гордон очнулась через 2-3 дня.

Екатерина отметила, что в критический момент не боялась смерти, поскольку для неё страшнее жить после потери ребёнка. При этом мамой во второй раз она стала чудом – если бы особенность была обнаружена раньше, то пришлось бы сделать аборт. В результате, у юриста родился сын, которого она назвала в честь святого – Серафимом.

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*запрещён в РФ
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Ездит на старой Honda, а отец работает таксистом: появились новые подробности о женихе дочери Волочковой
Жених Ариадны Волочковой ездит на старой Honda, а его отец работает таксистом
25 марта 2025, 17:57

Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Появились новые подробности о женихе дочери Анастасии Волочковой. Молодой человек старше Ариадны на четыре года, в его семье есть старый автомобиль Honda, а отец работает таксистом.
Жениха дочери балерины зовут Никита Григорян. По словам Ариадны, он бизнесмен и занимается строительством, однако выяснилось, что два бизнеса молодого человека прогорели. Сейчас он поёт в церковном хоре. Парень вырос в простой семье и совсем не является медийным лицом.

«Родители Никиты простые люди, небогатые. Отец его занимался небольшим строительным бизнесом, но компанию эту он закрыл. Много лет он работает в такси. В семье у них старенькая машина Хонда. Никита на ней иногда тоже ездит», – сообщил знакомый семьи в беседе с Kp.ru.
Также были сведения о том, что у отца Никиты Константина Григоряна тоже есть бизнес. Однако компания, основанная ещё в 2003 году, закрылась в 2022 году из-за ковидных ограничений.

Несмотря на это, Анастасия Волочкова благословила дочь на брак, поскольку для неё главное, чтобы Ариадна была счастлива.

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