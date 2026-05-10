Блогер Варламов* задолжал в России миллионы рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) России оштрафовала Илью Варламова* на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Блогер пытается оспорить это решение в суде. Он подал иск к ФНС, требуя признать незаконным привлечение его к ответственности. По мнению Варламова*, штраф в размере 13 миллионов рублей был наложен на него неправомерно.
В ведомстве, напротив, утверждают, что блогер умышленно уклонялся от уплаты налогов, что и привело к блокировке его счетов. Сейчас у него нет действующего бизнеса в России, но он сохраняет статус индивидуального предпринимателя и продолжает заниматься рекламой.
