У караоке-клуба Григория Лепса нашли миллионный долг перед ФНС

Бизнес Григория Лепса в центре Москвы задолжал налоговой более 1 млн рублей
Григорий Лепс

У ресторана и караоке-клуба «LEPS», принадлежащего Григорию Лепсу, выявили задолженность перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Сумма долга превысила один миллион рублей и на апрель 2026 года составила более 1,016 млн рублей.

Заведение открылось в центре Москвы в конце 2025 года. Проект был создан совместно с ресторатором Ильёй Эстеровым и объединил формат караоке-клуба, ночного заведения и ресторана с паназиатской кухней.

Компания «Лофт Групп», одним из учредителей которой является Григорий Лепс, за 2025 год заработала около 76 миллионов рублей. Несмотря на финансовые показатели, у бизнеса возникли вопросы со стороны налоговых органов.

Для артиста это не первый опыт в ресторанной сфере. Ранее Григорий Лепс уже запускал проект «Leps Bar», который пользовался популярностью среди знаменитостей, однако заведение прекратило работу в 2017 году.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

