«Это не жестоко»: Певец Стинг не оставит шестерым детям наследство в полмиллиарда долларов

10 мая 2026, 02:54

Певец Стинг подтвердил решение не оставлять шестерым детям наследство в $550 млн

Стинг/Гордон Самнер (Фото: Instagram* @theofficialsting)

Лидер группы The Police Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) заявил, что не оставит своим шестерым детям наследство в размере 550 миллионов долларов. Свою позицию он объяснил в интервью CBS News Sunday Morning.





Общаясь с журналистами, 74-летний музыкант признался, что относится к отцовству очень серьезно. С его точки зрения, худшее, что родитель может сделать для ребёнка — это полностью освободить его от необходимости работать. Такое отношение к любимой семье артист приравнял к особой форме насилия, с которой он надеется никогда не связывать свое имя.



Стинг, выросший в простой рабочей семье, хочет, чтобы его наследники тоже добились всего сами, найдя личный путь в будущее. При этом музыкант не отрицает, что пока дети растут, родители обязаны оказывать им поддержку. Он уже оплатил их образование и привил им рабочую этику, поэтому верит, что его ожидания оправдаются.



«У вас есть обувь — идите, работайте. Это не жестоко. Я думаю, что в этом есть доброта и вера в то, что они сами справятся. Они сильные, мои дети», — заявил певец.