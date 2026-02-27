Блогер Виктория Боня ищет спонсоров
Виктория Боня ищет спонсоров для экспедиции на К2
Телеведущая и блогер Виктория Боня объявила в соцсетях о поиске финансовой поддержки для нового масштабного проекта.
В своём блоге она сообщила, что готовится к экспедиции на одну из самых опасных вершин мира — Чогори, более известную как К2.
По словам Бони, вместе с командой она планирует не просто совершить восхождение, но и снять документальный фильм, который покажет весь путь экспедиции — от подготовки до подъёма на вершину. Именно для реализации кинопроекта сейчас ведётся поиск спонсоров и партнёров.
«Я и моя команда ищем спонсоров для документального фильма, который будет сниматься в рамках экспедиции на К2», — написала блогер.К2 считается одной из самых сложных гор для альпинистов из-за экстремальных погодных условий и высокой смертности среди восходителей, поэтому будущая экспедиция обещает стать серьёзным испытанием — и потенциально громким медийным проектом.