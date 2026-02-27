«Интерес к другой»: Калашникова разрушила слухи о романе Бузовой с миллионером
Анна Калашникова исключила роман Бузовой со своим бывшим женихом
Певица Анна Калашникова не подтвердила предположения о романе Ольги Бузовой с Иваном Семёновым. Артистка рассказала, что телеведущая встречается не с её бывшим женихом.
Подписчики заподозрили Бузову в отношениях с банкиром после фото из Дубая, где пользователи разглядели ноги мужчины.
В беседе с «Газетой.Ru» Калашникова заявила, что хоть Семёнов ранее и оказывал знаки внимания знаменитостям, сейчас он увлечён другой.
«На фото точно не Иван. Насколько мне известно, у Ивана есть интерес к другой девушке», — заявила артистка.Сама Бузова рассказала о планах на личное будущее во время отдыха в ОАЭ. Она опубликовала фото и сообщила, что отправилась на свидание с будущим мужем. Однако другими подробностями личной жизни певица не делится.
Следует отметить, что Марию Погребняк взволновала новость об отдыхе Ольги Бузовой с будущим мужем.