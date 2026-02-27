«Интерес к другой»: Калашникова разрушила слухи о романе Бузовой с миллионером

27 февраля 2026, 17:08

Анна Калашникова исключила роман Бузовой со своим бывшим женихом

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Анна Калашникова не подтвердила предположения о романе Ольги Бузовой с Иваном Семёновым. Артистка рассказала, что телеведущая встречается не с её бывшим женихом.





Подписчики заподозрили Бузову в отношениях с банкиром после фото из Дубая, где пользователи разглядели ноги мужчины.



В беседе с «Газетой.Ru» Калашникова заявила, что хоть Семёнов ранее и оказывал знаки внимания знаменитостям, сейчас он увлечён другой.

«На фото точно не Иван. Насколько мне известно, у Ивана есть интерес к другой девушке», — заявила артистка.