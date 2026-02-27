Дом раздора: Оксана Самойлова и Джиган могут встретиться в суде из-за имущества
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова призналась, что была шокирована решением мужа — рэпера Джигана — оспорить подписанный ранее брачный контракт. Об этом сообщает StarHit.
По её словам, документ оформлялся официально и без какого-либо давления. Самойлова подчеркнула, что договор заключался у нотариуса и полностью соответствует закону.
Согласно условиям соглашения, всё имущество распределяется по простому принципу: активы, приобретённые каждым супругом, остаются за тем, кто их купил. При этом всё, что было оформлено до 2020 года, также закреплено за ней.
Главным предметом спора стал семейный дом, за который теперь, по словам блогерши, собирается бороться артист. Самойлова утверждает, что именно она профинансировала большую часть строительства: около 70% стоимости внесла из собственных средств, тогда как оставшиеся 30% Денис (настоящее имя Джигана) покрыл кредитом, который выплачивал до 2025 года.
Она также заявила, что все последующие работы — достройка дома, благоустройство территории, обновления и расширения — проводились исключительно за её счёт. Поэтому позиция мужа, считающего, что она не должна проживать в этом доме, стала для неё полной неожиданностью.
Историей Самойлова поделилась в реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», где откровенно рассказала о семейном конфликте и юридических разногласиях.
