Дом раздора: Оксана Самойлова и Джиган могут встретиться в суде из-за имущества

27 февраля 2026, 17:14

Оксана Самойлова в шоке из-за оспаривания Джиганом брачного договора

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова призналась, что была шокирована решением мужа — рэпера Джигана — оспорить подписанный ранее брачный контракт. Об этом сообщает StarHit.