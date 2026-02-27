«Сначала замужество»: Полина Диброва раскрыла, когда родит ребёнка Товстику

27 февраля 2026, 16:41

Полина Диброва заявила о намерении родить ребёнка от Романа Товстика

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва в интервью «ТН» рассказала о планах создать общего ребёнка с Романом Товстиком.





Сейчас пара живёт вместе и много путешествует. Полина отметила, что они не торопятся со свадьбой — после всех событий им хочется покоя.

«Сначала дождёмся предложения. Мы хотим немного пожить спокойно, у нас не было такой возможности. Хочется просто выдохнуть», — заявила Диброва.

«Я считаю, что в новой семье, если мужчина и женщина могут родить, важно создать общего ребёнка. Пока мне хочется просто спокойно жить. Всё должно быть по правилам — сначала замужество, потом рождение ребёнка», — подчеркнула она.