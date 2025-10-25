В Сети завирусилось видео: Джиган и Самойлова якобы улетели в Дубай

25 октября 2025, 14:28

Фанаты заметили Джигана с Оксаной Самойловой у элитного ресторана в Дубае

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

В Сети появилось вирусное видео с участием Джигана, где очевидцы утверждают, что певец якобы улетел в Дубай вместе с женой Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».