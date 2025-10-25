В Сети завирусилось видео: Джиган и Самойлова якобы улетели в Дубай
В Сети появилось вирусное видео с участием Джигана, где очевидцы утверждают, что певец якобы улетел в Дубай вместе с женой Оксаной Самойловой. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Фанаты заметили пару возле одного из элитных ресторанов.
Пока нет официального подтверждения от супругов, но не исключено, что они отправились туда для съёмок нового реалити-шоу. Оксана пока не комментирует ситуацию в своих социальных сетях.
Ранее Самойлова поделилась с подписчиками, что её квартира буквально утонула в цветах. Она получила необычную доставку: сотни (а возможно и тысячи) роз привезли на грузовом лифте.
