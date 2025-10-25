«Я очень счастливый человек»: Ваня Дмитренко отметил своё 20-летие

25 октября 2025, 14:15

Ваня Дмитренко поделился эмоциями и благодарностью в день своего 20-летия

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Певец Ваня Дмитренко отметил своё 20-летие трогательным постом в личном блоге, поделившись мыслями о важном рубеже жизни.





Он поблагодарил близких за любовь и поддержку и вспомнил события прошлого года, которые принесли радость и вдохновение.



Артист отметил, что живет музыкой, ценит каждый аккорд и ноту, постоянно придумывает новое и черпает вдохновение из прошлого. Ваня подчеркнул значимость семьи и близких, отметив, что дома его ждут родные, а со временем семья станет ещё больше.



Он призвал ценить каждое мгновение — улыбки, людей, природу, любовь и жизнь в целом. Пост певца завершился словами благодарности матери.





«Спасибо, мама, что я сегодня родился. Я очень счастливый человек. Люблю всё, что есть, и всех, кто рядом», — написал артист.