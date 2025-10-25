«Наведут на меня порчу»: Виталий Гогунский объяснил, зачем снова стал Кузей в «Универе»

25 октября 2025, 13:36

Гогунский вернулся в «Универ», чтобы избежать порчи от экстрасенсов

Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @gogunskv)

Актёр Виталий Гогунский рассказал, что согласился участвовать в новом сезоне сериала «Универ» не просто так. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По его словам, на решение повлияли экстрасенсы.





«У меня не было выбора. Я всю жизнь играю Кузю. К тому же, мне сказали, что экстрасенсы с канала ТНТ наведут на меня порчу, если мы не вернёмся. Поэтому мы увидели, что они творят, испугались и вернулись. Вы думаете, что я дебил? Конечно, я верю в экстрасенсорику! Если выбор стоит между порчей и быть заложником одной роли, я выберу второе», — пошутил Гогунский.