Блогер Влад Бумага попал в базу «Миротворца»*

02 июля 2025, 11:22

Блогер Влад Бумага попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Влад Бумага (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Блогер Влад Бумага попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом информирует «Постньюс».