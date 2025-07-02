Блогер Влад Бумага попал в базу «Миротворца»*

Блогер Влад Бумага попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Влад Бумага (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Блогер Влад Бумага попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом информирует «Постньюс».



Блогер принимал участие в прямой линии президента РФ в декабре прошлого года, что стало поводом для внесения данных Влада в базу «Миротворца»*. Официальная причина — участие в мероприятиях, нацеленных на поддерживание информационной политики России и распространение пропаганды.

Уточняется, что Бумагу также обвинили в продвижении российских социальных сетей.

Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины».

*Признан экстремистским и запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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