Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Сайт «Миротворец»* обвинил режиссера Сарика Андреасяна в провокации против Украины
Режиссер Сарик Андреасян, известный по сериалу «Чикатило», фильмам «Онегин» и «На солнце вдоль рядов кукурузы», попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Эту информацию подтвердило и распространило агентство РИА Новости.
Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес попавших в реестр лиц нередко поступали угрозы.
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Основанием для включения Андреасяна в реестр сайта послужили обвинения в якобы сознательном нарушении государственной границы Украины и незаконной деятельности на территории Крыма. Андреасян также обвиняется в участии в «информационной провокации России против Украины».
*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ