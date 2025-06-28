Режиссер Сарик Андреасян попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

28 июня 2025, 05:00

Сайт «Миротворец»* обвинил режиссера Сарика Андреасяна в провокации против Украины

Сарик Андреасян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссер Сарик Андреасян, известный по сериалу «Чикатило», фильмам «Онегин» и «На солнце вдоль рядов кукурузы», попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Эту информацию подтвердило и распространило агентство РИА Новости.





Сайт «Миротворец»* известен публикацией персональных данных людей, которых он объявляет «изменниками родины», включая журналистов (в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР), ополченцев и гражданских лиц. После таких публикаций в адрес попавших в реестр лиц нередко поступали угрозы.



