Блогер Юлия Глушкова погибла в результате аварии на снегоходе под Архангельском

06 января 2026, 11:13

Фото: Istock/Teka77

Блогер Юлия Глушкова погибла 2 января в результате аварии на снегоходе. Об этом сообщил региональный портал «Архангельск без цензуры». По информации издания, женщина управляла техникой, а сзади находился её муж, который не пострадал.





Супруг Юлии, Виктор Глушков, подтвердил трагическое событие. Он разместил в своём блоге фотографию с места происшествия — переправы у гостиницы «Пур-Наволок» в Архангельске. Там же установили портрет 35-летней блогерши и вазу с цветами. Виктор написал прощальные слова, выразив любовь и горечь утраты.

«2 января ушла из жизни моя самая любимая девочка на свете, моя малышка Юленька. Вечная любовь и горе, тоска и потеря. Малышка я люблю тебя. Мне очень будет тебя не хватать!» — написал мужчина.