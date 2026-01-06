Блогера-застройщика Сергея Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ

06 января 2026, 10:22

Сергей Домогацкий (Фото: Instagram* @fachwerk_domogatskogo)

Российского блогера и застройщика Сергея Домогацкого подозревают в финансировании ВСУ. Основанием стали заявления обманутых клиентов. Они утверждают, что с 2022 года он переводил похищенные средства в криптовалюту для украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.