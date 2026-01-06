Блогера-застройщика Сергея Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ
Российского блогера и застройщика Сергея Домогацкого подозревают в финансировании ВСУ. Основанием стали заявления обманутых клиентов. Они утверждают, что с 2022 года он переводил похищенные средства в криптовалюту для украинской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Информация появилась после публикации записи разговора с бывшим сотрудником Домогацкого. Его слова подтвердили другие потерпевшие. По сведениям адвоката, компания собирала деньги на виллы на Бали, но не построила их. Ущерб превысил 150 миллионов рублей.
Сейчас Сергей скрывается за границей, в России его разыскивают. Заявления на него подали как в Индонезии, так и в РФ. Розыскные органы внесли блогера в специальную базу, что ограничивает его перемещения. Правоохранители теперь проверяют не только мошенничество, но и возможное финансирование ВСУ.
