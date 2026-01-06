«Статус не аргумент»: Екатерина Семенова отказалась писать хиты для Долиной
Певица и автор песен Екатерина Семёнова заявила, что прекратила работать с народной артисткой России Ларисой Долиной. Причиной она назвала разницу во взглядах на жизнь.
В беседе с «NEWS.ru» Семёнова отметила, что даже высокий статус Долиной как исполнительницы не повлиял на её решение завершить сотрудничество.
«Конечно, это было круто — мои песни спела сама Долина. Но она входит в ряд людей для меня — как и Пугачёва — о которых не хочется рассказывать анекдоты. Несовпадение характеров, мировоззрений», — пояснила Екатерина.Она уточнила, что не продаёт свои песни, а дарит их тем, к кому испытывает симпатию. Лариса Долина, по словам Семёновой, не вошла в круг таких людей.
Ранее стало известно об отмене мартовского большого сольного концерта Ларисы Долиной в Москве.