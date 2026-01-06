«Статус не аргумент»: Екатерина Семенова отказалась писать хиты для Долиной

06 января 2026, 10:58

Екатерина Семёнова объяснила, почему больше не пишет песни для Ларисы Долиной

Екатерина Семёнова (Фото: кадр из передачи «Моя история»)

Певица и автор песен Екатерина Семёнова заявила, что прекратила работать с народной артисткой России Ларисой Долиной. Причиной она назвала разницу во взглядах на жизнь.





В беседе с «NEWS.ru» Семёнова отметила, что даже высокий статус Долиной как исполнительницы не повлиял на её решение завершить сотрудничество.

«Конечно, это было круто — мои песни спела сама Долина. Но она входит в ряд людей для меня — как и Пугачёва — о которых не хочется рассказывать анекдоты. Несовпадение характеров, мировоззрений», — пояснила Екатерина.