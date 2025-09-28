Ксения Собчак отреагировала на слова Надежды Стрелец о «беспроблемных» интервью
Надежда Стрелец рассказала о том, почему к ней охотно идут на интервью, отметив, что у героев её проектов никогда не возникает проблем. По её словам, даже если в Сети появлялись хейтерские нападки, героев всегда хвалили. Многие пользователи восприняли эти слова как косвенный намёк на Ксению Собчак.
Собчак заметила публикацию и решила ответить. Она уточнила, что многие ситуации, которые якобы возникали после её интервью, не связаны напрямую с ней: к примеру, Елена Блиновская дала интервью самой Собчак за восемь месяцев до обвинений, а Стрелец — всего за месяц до ареста.
Ксения также выразила сомнение, что «беспроблемные» интервью действительно существуют из-за качества проектов. По её мнению, они проходят тихо, потому что в них нет ничего интересного ни для участников, ни для зрителей.
На ответ Собчак Стрелец отреагировала, подчеркнув, что не упоминала Ксению в своём первоначальном комментарии.
