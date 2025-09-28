Ксения Собчак отреагировала на слова Надежды Стрелец о «беспроблемных» интервью

28 сентября 2025, 14:03

Собчак прокомментировала намёки Надежды Стрелец на спокойные интервью

Надежда Стрелец (Фото: Instagram* / @nadin_strelets)

Надежда Стрелец рассказала о том, почему к ней охотно идут на интервью, отметив, что у героев её проектов никогда не возникает проблем. По её словам, даже если в Сети появлялись хейтерские нападки, героев всегда хвалили. Многие пользователи восприняли эти слова как косвенный намёк на Ксению Собчак.