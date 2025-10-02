Лариса Гузеева отказалась комментировать скандал вокруг вилл на Бали
Телеведущая Лариса Гузеева, известная по шоу «Давай поженимся!», в своём блоге упомянула скандал с рекламой вилл на Бали, но отказалась давать подробные комментарии.
Она рассказала, что адвокат Шота Горгадзе пригласил её обсудить тему в эфире, однако Гузеева отклонила предложение. При этом юрист публично поддержал её и осудил травлю в её адрес, что тронуло артистку.
В блоге Гузеева отметила, что никогда не знакомилась с Горгадзе и не пересекалась с ним, но он всё же позвонил ей с предложением прокомментировать ситуацию. Телеведущая объяснила, что отказалась, потому что не видит смысла обсуждать историю.
Адвокат, выступая в эфире, подчеркнул, что каждый сам принимает решение о покупке и осудил попытки использовать имя звезды для хайпа, призвав прекратить травлю Гузеевой. Напомним, скандал возник после того, как Гузеева рассказала о покупке виллы у бизнесмена Сергея Домогацкого, который впоследствии оказался мошенником.
Пострадавшие теперь требуют привлечь к ответственности не только Домогацкого, но и артистку, так как многие покупатели доверились её рекомендациям.
Читайте также: