Осудивший СВО рэпер стал владельцем квартиры экс-возлюбленной Павла Дурова в Петербурге

03 октября 2025, 10:59

Рэпер Booker купил квартиру экс-возлюбленной Дурова Болгар в Петербурге

Фёдор Booker Игнатьев (Фото: Telegram @fedyabooker)

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова продала квартиру в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.