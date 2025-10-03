Осудивший СВО рэпер стал владельцем квартиры экс-возлюбленной Павла Дурова в Петербурге
Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова продала квартиру в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Новым собственником находящейся в ужасном состоянии квартиры Ирины Болгар стал 30-летний рэпер Фёдор Booker Игнатьев. Жильё располагается в доме 1917 года постройки на Васильевском острове и было приобретено за 5,5 миллиона рублей.
Напомним, что известность Игнатьеву принёс батл со Славой КПСС в 2014 году.
Несмотря на то, что в 2022 году рэпер осудил СВО, уже в апреле того же года он отправился в Херсон с извинениями. Там он помог с эвакуацией четырёх человек и передал 1,5 миллиона рублей на помощь местным жителям. В августе 2024 года Booker провёл благотворительный концерт с участием близкого друга Славы КПСС. Средства с выступления направили на гуманитарную помощь пострадавшим в Курской области.
Игнатьев заработал на квартиру концертами и продажей мерча. До конца года в рамках тура у рэпера запланированы выступления в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
