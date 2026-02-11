Блогер Зубарев имел проблемы с законом и становился участником скандалов

11 февраля 2026, 12:26

Фото: iStock/Kerkez

Блогер Александр Зубарев, недавно получивший главную роль в российской комедии «Скуф», оказался в центре внимания из-за подробностей своей биографии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ранее он имел проблемы с законом и неоднократно становился участником скандалов.