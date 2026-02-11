Блогер Зубарев имел проблемы с законом и становился участником скандалов
Блогер Александр Зубарев, недавно получивший главную роль в российской комедии «Скуф», оказался в центре внимания из-за подробностей своей биографии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, ранее он имел проблемы с законом и неоднократно становился участником скандалов.
По информации источника, уроженец Донецка в 2008 году привлекался к ответственности на Украине за повторную кражу, совершенную группой лиц. Сообщается, что вместе с братом он похитил саженцы туи. Позднее Зубарева также осудили в Китае — его признали виновным в покупке поддельных документов и виз, когда он работал детским балетмейстером.
Блогер публично рассказывал о борьбе с наркотической зависимостью и трагедии в семье — его брат умер от передозировки. В 2024 году Зубарев женился, а среди гостей на свадьбе были рэпер Моргенштерн* и стример JesusAVGN*.
В прошлом году он исполнил главную роль в фильме «Скуф», съемки которого проходили в Казахстане. Премьера картины ожидается в апреле, однако выход трейлера вызвал активное обсуждение в сети — пользователи вспомнили прежние резонансные высказывания блогера.
В частности, распространялся ролик с его провокационными шутками, а также заявлениями в поддержку Украины и критикой российских военных. После этого в Госдуме звучали предложения заблокировать его аккаунты на территории России.
Читайте также: