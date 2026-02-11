«Коршуны и падальщики»: Джиган резко высказался о подарках Оксане Самойловой от других мужчин

11 февраля 2026, 11:42

Джиган прокомментировал внимание к супруге Оксане Самойловой на фоне развода

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган эмоционально отреагировал на повышенное внимание со стороны других мужчин к Оксане Самойловой, с которой он, несмотря на сложности в отношениях, до сих пор официально состоит в браке.





Поводом для резкого комментария стал недавний инцидент на одном из светских мероприятий, где блогерша и предпринимательница приняла дорогостоящий подарок от постороннего мужчины.



Этот момент обсудили в шоу «proПуск», где ведущий напрямую задал музыканту вопрос о его отношении к подобным жестам внимания. Ответ Джигана оказался жёстким и недвусмысленным.





«Они могут дарить что угодно. Те коршуны и падальщики, что кружат рядом с Оксаной, обречены», — заявил артист, не скрывая раздражения.