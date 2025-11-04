Блогера-миллионника вновь объявили в розыск
МВД России повторно объявило в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные базы ведомства.
Напомним, весной 2025-го Гасанова объявили в розыск и заочно арестовали. На него завели дело об отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 174 УК). Соответствующий иск поступил в Чертановский суд Москвы 23 апреля.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что Гасанов не живет в России с прошлого года. Предполагается, что сейчас он находится в Азербайджане. Летом 2024-го столичная ФНС подала на Гасанова в суд. Причиной стал долг в 144 миллиона рублей.
Также сообщалось, что налоговая служба официально ликвидировала его последнюю компанию в РФ «Банда Фудс».
