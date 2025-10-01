Глеб Калюжный временно покинул военную службу, чтобы присутствовать на премьере фильма

01 октября 2025, 16:08

Глеб Калюжный получил увольнительную ради премьеры фильма

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* / @kalyzhnyy)

Российский актёр Глеб Калюжный, проходящий сейчас военную службу по призыву, получил увольнительную для участия в премьере фильма «Первый на Олимпе», где исполнил главную роль. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.





Актёр поблагодарил руководство части за предоставленную возможность и отметил, что рад, что премьеру смогут увидеть не только его родные, но и сослуживцы, с которыми он успел подружиться.





«Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма», — поделился артист.