Глеб Калюжный временно покинул военную службу, чтобы присутствовать на премьере фильма
Российский актёр Глеб Калюжный, проходящий сейчас военную службу по призыву, получил увольнительную для участия в премьере фильма «Первый на Олимпе», где исполнил главную роль. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Актёр поблагодарил руководство части за предоставленную возможность и отметил, что рад, что премьеру смогут увидеть не только его родные, но и сослуживцы, с которыми он успел подружиться.
«Я хотел бы поблагодарить руководство части, что отпустили меня в увольнительную на премьеру фильма», — поделился артист.Глеб принял решение о службе в армии после съёмок в картине «Малыш». 27 мая он явился на призывной пункт на Угрешской улице в Москве. Перед уходом в армию актёр успел завершить съёмки в фильме «Первый на Олимпе».