Блогера Илью Ремесло выпишут из психбольницы в ближайшие недели
Юриста и блогера Илью Ремесло планируют выписать из психиатрической больницы в Санкт-Петербурге в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, 42-летнего мужчину госпитализировали после обращения третьих лиц — вскоре после того, как он опубликовал резонансные посты с критикой власти. Медики доставили его в больницу имени Скворцова-Степанова.
Первоначально Ремесло находился под наблюдением врачей в стационаре, где оценивалось его состояние. Позже его перевели в общую палату. Отмечается, что его состояние стабилизировалось. В больнице блогер находится вместе с пациентами с различными психическими расстройствами, включая депрессивные состояния и последствия зависимости.
Ранее Ремесло был известен как юрист, активно выступавший с обращениями о правонарушениях и критиковавший оппозиционные структуры. В последнее время его публичная позиция изменилась, и он стал высказываться с критикой действующей власти.
