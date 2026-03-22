Выяснилось, что умерший в нищете Пьер Нарцисс владел особняком и чайной плантацией

Пьер Нарцисс умер в нищете в Москве, но оставил особняк и плантацию в Камеруне
Выяснилось, что умерший в нищете певец Пьер Нарцисс владел в Камеруне особняком стоимостью 130 миллионов рублей и чайной плантацией. Как сообщает «Экспресс газета», спустя четыре года после смерти артиста его близкие спорят за это наследство.
Пьер Нарцисс ушёл из жизни в 45 лет. Из-за тяжёлой формы подагры у него развилась почечная недостаточность, которая и привела к трагическому финалу.
Певец отказывался обращаться к врачам и глушил боль алкоголем. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что последнюю машину артист отдал бывшей жене Валерии и дочери.
«Остальное пропил», — отметил Сергей.Сейчас за наследство борются Валерия, дочь Каролина и мать музыканта. Дворцов отметил, что мама Нарцисса препятствует передаче имущества внучке.
«Всячески пытается даже Каролину, свою внучку, отодвинуть, аргументируя, что та мало появлялась на родине папы», — сообщил продюсер.