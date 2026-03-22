Певица Валерия поддержала Регину Тодоренко, уставшую от образа «сильной женщины»

Валерия Перфилова (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия (полное имя — Валерия Перфилова) перед концертом «Звёзды Дорожного радио» высказалась в поддержку Регины Тодоренко. Ранее телеведущая откровенно призналась, что устала от образа «сильной женщины». Слова певицы приводит издание Super.





Валерия воспитывает троих детей и хорошо знает, каково жить в подобном графике.

«Я восхищаюсь ей, она очень сильный человек. У меня тоже было трое детей, я жила примерно в таком же графике, только ещё муж был своеобразный. Поэтому я понимаю её. Ей действительно сейчас очень тяжело», — высказалась артистка.

«У неё сейчас свой этап. Дети маленькие, и нужно всё успевать. И работать, и мужу внимание, и детям», — сказала она.