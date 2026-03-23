Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. В личном блоге актриса опубликовала трогательные семейные кадры с двумя дочерьми и мужем.
Моряк подчеркнула, что семья вдохновляет ее и мужа на преодоление любых преград и позволяет находить радость в каждом дне. Ребенок для пары — это бесценный подарок, который супруги принимают с благодарностью, осознавая всю его значимость.
«Это не просто цифра, не просто набор привилегий. Это признание нашей силы, нашей сплоченности, нашей способности дарить жизнь и воспитывать новое поколение. Это осознание того, что наша любовь вырастает, расширяется, охватывая все больше сердец, и каждое из них – бесценно», — написала жена режиссера.
Лиза и Сарик стали мужем и женой в 2022 году. У них подрастают две дочери: трехлетняя Элизабет и Шарлиз, которой в мае исполнится год. Недавно Моряк и Андреасян впервые вместе с детьми появились на красной дорожке.