23 марта 2026, 09:57

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с дочерьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка. В личном блоге актриса опубликовала трогательные семейные кадры с двумя дочерьми и мужем.





Моряк подчеркнула, что семья вдохновляет ее и мужа на преодоление любых преград и позволяет находить радость в каждом дне. Ребенок для пары — это бесценный подарок, который супруги принимают с благодарностью, осознавая всю его значимость.





«Это не просто цифра, не просто набор привилегий. Это признание нашей силы, нашей сплоченности, нашей способности дарить жизнь и воспитывать новое поколение. Это осознание того, что наша любовь вырастает, расширяется, охватывая все больше сердец, и каждое из них – бесценно», — написала жена режиссера.