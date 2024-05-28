Рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

Фото: iStock/gorodenkoff
Блогер, публиковавший посты эротической и порнографической тематики, пропал после поездки в Дагестан. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что москвич, который ведет Instagram*, куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих социальных сетях. У подписчиков он просил спонсировать его поездку. Начаться она должна была 23 мая, а закончиться 27 мая.
Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. От аккаунтов блогера отписались больше 5000 человек. Его местонахождение неизвестно.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. От аккаунтов блогера отписались больше 5000 человек. Его местонахождение неизвестно.
Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Дарья Осипова