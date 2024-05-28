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Рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

Блогер из Москвы пропал после поездки в Дагестан
28 мая 2024, 16:23
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Блогер, публиковавший посты эротической и порнографической тематики, пропал после поездки в Дагестан. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что москвич, который ведет Instagram*, куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих социальных сетях. У подписчиков он просил спонсировать его поездку. Начаться она должна была 23 мая, а закончиться 27 мая.

Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. От аккаунтов блогера отписались больше 5000 человек. Его местонахождение неизвестно.



Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео
28 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Victollio

Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot. На ней видно, как мальчики в возрасте 7-12 лет проводили время, а затем после инцидента они падают на землю.
Далее к ним бегут другие отдыхающие, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, делая непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Отмечено, что дети живы и находятся в реанимации, однако их состояние оценивается, как критическое.

Ранее сообщалось об ударе молнии в пассажирский самолет российской авиакомпании Red Wings во время полета. Все произошло 23 мая, когда Boeing-777-200 летел из турецкой Антальи в Новосибирск. Оборудование при инциденте не пострадало.

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В российском продуктовом магазине покупателей напугала агрессивная змея
360.ru: в продуктовом магазине Зеленограда обнаружили агрессивную змею
28 мая 2024, 16:39

Фото: iStock/Gervase Laundrie

В Зеленограде обнаружили змею в продуктовом магазине. Об этом сообщает 360.ru.
Уточняется, что животное оказалось агрессивным и напугало посетителей продуктового. На место сразу же вызвали специалистов, которые в дальнейшем вылавливали пресмыкающееся из под холодильника.

Является ли змея ядовитой остается неизвестным. Данные о пострадавших также уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проезде Шокальского в районе Северное Медведково. Осталось неизвестным, как как пресмыкающееся попало в квартиру.

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В Екатеринбурге суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей
28 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Zolnierek

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оправдал Петра Д., которого обвиняли в совершении сексуального насилия для детьми 8 и 9 лет. Об этом URA.RU сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен 23 мая. В настоящее время он ещё не вступил в законную силу.

Следствие велось в течение трёх лет. Вместе с подсудимым в 2021 году задержали ещё двоих мужчин. Все они были знакомы с матерью пострадавших детей и не раз бывали в их квартире.

В отношении двоих задержанных был вынесен приговор в виде лишения свободы на 15 лет. А вот третьего фигуранта дела отпустили, несмотря на то, что дети опознали всех троих и дали показания. Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен в связи с тем, что дети страдают психическими расстройствами, из-за которых у них кратковременная память.

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Раскрыты разрушения в Балашихе после уничтожения малоразмерного шара
В Балашихе обломки сбитого шара повредили три жилых дома
28 мая 2024, 15:49

Фото: iStock/Standart

Один многоэтажный и два частных дома были повреждены обломками сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного малоразмерного шара в микрорайоне Кучино в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в многоквартирном доме взрывной волной и осколками выбило окна на некоторых этажах. При этом один из частных домов загорелся. Его удалось потушить. Во втором доме выбило стёкла.

Напомним, минувшей ночью средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Вместе с этим губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Глава Подмосковья заверил, что власти помогут восстановить повреждённые дома.

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Боевик ВСУ застрелил трёх сослуживцев в Сумской области
28 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Сумской области украинский военный в ходе конфликта застрелил трёх своих сослуживцев и покончил с собой. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства», — говорится в сообщении.

При этом он скончался только в больнице. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой. Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения.

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Подмосковные спасатели извлекли из погреба упавшую туда женщину
28 мая 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники поста Мособлпожспаса оказали помощь женщине, упавшей в погреб. Инцидент произошёл в деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в «Систему-112» поступил звонок от дочери пострадавшей, которая сообщила, что её пожилая мама упала в погреб глубиной около двух метров и травмировала ногу.
«Спасатели оперативно прибыли на место. Женщина лежала в погребе и жаловалась на сильную боль в ноге. Медики скорой помощи, спустившись к ней, обезболили ногу и наложили шину. После этого спасатели аккуратно подняли пострадавшую наверх и, уложив на носилки, перенесли в машину скорой помощи для госпитализации», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
Он добавил, что женщине поставили предварительный диагноз «перелом левой бедренной кости».

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Суд в Челябинске начал арестовывать устроивших перестрелку экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
В Челябинске начали арестовывать вагнеровцев, устроивших драку со стрельбой
28 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Zolnierek

Тракторозаводский районный суд Челябинска приступил к рассмотрению ходатайств об избрании меры пресечения в отношении экс-бойцов ЧВК «Вагнер», участвовавших в драке со стрельбой. Об этом пресс-служба суда сообщила в беседе с URA.RU.
Отмечается, что одному из бойцов, Владимиру Базанову, уже избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 26 июля.

В настоящее время суд принимает решение ещё по двум фигурантам дела. По данным издания, один из них, предположительно, также будет помещён под домашний арест, а второго направят в СИЗО.

Перестрелка произошла в Челябинске 25 мая. Группа молодых людей устроила драку со стрельбой из-за девушки. В результате конфликта никто не пострадал.

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«Завели в подвал и избили»: В Уфе кадет стал жертвой издевательств старшекурсников
В Уфе кадета местной школы-интерната избили старшеклассники
28 мая 2024, 13:59

Фото: iStock/mrohana

В Уфе кадета местной школы-интерната избили старшеклассники. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что в конце учебной недели курсанты завели подростка в подвал. Из него он вышел с сотрясением мозга, разрывом связок и синяками. Он рассказал, что его попытались поджечь, используя дезодорант.

Родители парня обратились в полицию. Ребята заявили, что просто играли. Руководство школы заняло аналогичную позицию. Несмотря на это, одного из парней отчислили.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье
Sabah: туристку из России нашли мертвой в отеле в турецкой провинции Анталья
28 мая 2024, 13:45

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Туристку из РФ обнаружили мертвой в номере отеля в турецкой провинции Анталья. Об этом информирует Sabah.
Сотрудники отеля забили тревогу по причине того, что 39-летняя россиянка Александра Теплякова долго не выходила из номера. В результате они сами открыли номер и обнаружили женщину лежащей без движения.

Врачи констатировали смерть туристки. Тело направлено на судмедэкспертизу в Анталью. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья побывал в туристической поездке на Филиппинах и вернулся с опасными паразитами в печени. По предварительным данным, мужчина мог заразиться паразитами после того, как поел экзотического мяса.

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